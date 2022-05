Der Reit- und Fahrverein Hövelhof lädt vom Himmelfahrtstag an zu seinem traditionellen Freilandturnier ein. Auf der großen Reitanlage an der Hövelhofer Buschriege wird dann wieder um Siege und Platzierungen geritten, wobei sowohl der Springplatz als auch das Dressurviereck mit bestem Programm belegt sind.

Insgesamt sind für die drei Turniertage am Donnerstag, Samstag und Sonntag etwa 1100 Nennungen beim Veranstalter eingegangen. Das bürgt für ein hochklassiges Programm bis zur Klasse M** in Dressur und Springen.

Den Auftakt machen am Donnerstagmorgen die jungen Pferde in der Dressur, die in Dressurpferdeprüfungen ihr Talent unter Beweis stellen müssen, ehe sich ab dem Nachmittag die jüngsten Nachwuchsreiter in Prüfungen vom Reiterwettbewerb bis zur Klasse E präsentieren dürfen. Im Springparcours kommt am Donnerstagmorgen der Nachwuchs zum Zuge, in den Prüfungen der Klasse E bis A*. Ein Mannschaftsspringen der Klasse A* darf dabei nicht fehlen.

Am Wochenende werden zahlreiche weitere Prüfungen angeboten, in denen sich die Reiter aus der Region messen und um die Siege in der Dressur und im Springen kämpfen.

In der Dressur werden am Samstag Prüfungen bis zur Klasse A stattfinden, während auf dem Rasenplatz parallel Springsport bis zur Klasse M* läuft. Um nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder in fröhlicher Runde beisammen zu sein, findet am Samstagabend ab 18 Uhr ein „Get together“ mit Happy Hour statt. Hier sind alle Pferdesportler und Pferdefreunde herzliche eingeladen.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. So wird auch für die kleinsten Pferdebegeisterten gesorgt und es gibt zahlreiche Spielangebote, rund um den Turnierplatz. In sportlicher Hinsicht finden Prüfungen in der Dressur sowie im Springen bis zur Klasse M** statt. Für das leibliche Wohl ist am Turnierwochenende durch den RV Hövelhof wie immer bestens gesorgt. Infos im Netz: www.reitverein-hoevelhof.de