Höchstes Niveau erkannt und bescheinigt

Die Sportstiftung NRW hat das Sportinternat Paderborn inspiziert und höchstes Niveau erkannt. Momentan 43 Talente aus sieben Sportarten werden dort gemäß 50 Kriterien vorbildlich betreut, weshalb die Einrichtung jetzt als Partner der „Qualitätsoffensive“ anerkannt ist. Das bezeugt fortan eine Plakette, die am Montag überreicht wurde

Mit ihrer Initiative „Qualitätsoffensive“ setzt die Sportstiftung NRW einheitlich hohe Standards an allen geprüften Sportinternaten in Nordrhein-Westfalen durch. „Durch den Einzug ins Sportinternat wird nicht nur die sportliche Entwicklung bestmöglich begleitet, sondern auch die schulische und persönliche“, betont Marion Rodewald, Olympiasiegerin im Feldhockey (2004) und Vorstandsmitglied der Sportstiftung NRW. „Die Qualitätsoffensive ist ein bedeutender Teil unserer ganzheitlichen Förderstrategie. Wir freuen uns, dass sich in Paderborn ein weiterer Fixpunkt der olympischen Leistungssportförderung etabliert.“

Die Prüfung der Sportstiftung NRW stellt sicher, dass die Bewohner 24/7 von pädagogischen Fachkräften betreut und sportpsychologisch, medizinisch wie physiotherapeutisch umsorgt werden. Nachführunterricht, Hausaufgabenbetreuung und ein Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt sind weitere Pflichtkriterien. Pluspunkte sammelt Paderborn in Sachen Ernährung: Nele Henkel ist die deutschlandweit erste festangestellte Oecotrophologin an einem Sportinternat.

„Unser Ziel ist es, ein familiäres und von Offenheit geprägtes Umfeld zu schaffen, um Entwicklungspotenziale im Rahmen unserer ganzheitlichen Talentförderung zu entfalten. Wir bedanken uns bei der Sportstiftung NRW für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und sind froh, dass unser hoher Aufwand, auch angesichts der guten Kooperation mit unseren Partnerschulen und Partnervereinen, in eine solche Anerkennung mündet“, freut sich Internatsleiter Matthias Hellmig über die neue Plakette.

Das Sportinternat Paderborn ist eine Gemeinschaftsinitiative von neun Spitzensportvereinen, die als das Forum Paderborner Spitzensport gemeinnützige GmbH die Trägerschaft des Sportinternates übernommen haben. Das Mindestalter, um am Sportinternat Paderborn aufgenommen zu werden, beträgt 14 Jahre. Die Sportstiftung fördert nordrhein-westfälische Sportinternate pro Jahr mit etwa einer Million Euro. Besonders talentierte Athleten unterstützt die Sportstiftung zusätzlich mit einer Individualförderung von durchschnittlich 200 Euro pro Monat.