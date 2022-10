Hohes Frustrationslevel

Paderborn

Eigentlich ist nichts passiert: Favorit Medipolis SC Jena hat mit seinem 86:60-Streich in der Mas-pernhalle dokumentiert, dass das Team gewillt ist, in die BBL aufzusteigen. Und für die Uni Baskets Paderborn war vor allem das bedenkliche Niveau des Auftaktviertels ein erster Fingerzeig dafür, dass die Mannschaft vor einer harten Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA steht.

Von Jörg Manthey