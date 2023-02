Hopf hat glückliches Händchen

BV Bad Lippspringe - USC Altenautal 4:2 (2:1). Obwohl der USC nach sieben Minuten durch Lukas Agethen nach schöner Vorlage von Andre Mader in Führung ging, lief bei den Gästen gestern nicht viel zusammen. Nach elf Minuten hatte der neue BVL-Trainer André Hopf ein glückliches Händchen, denn er wechselte für den verletzten Jonas Scholle den Sommerneuzugang Josua Elija ein. Der Ex-Mastbrucher Elija avancierte in der Folge zum besten Spieler auf dem Platz und brachte den BVL mit einem Doppelpack in der 18. und 22. Minute mit 2:1 in Front. Nach zwei Chancen von USC-Stürmer Niklas Makosch (25./26.) verhinderte Gästetorwart Daniel Mantasl in der 28. Minute mit einer Glanzparade den lupenreinen Hattrick von Josua Elija. Nach der Pause hatten die Gastgeber ein klares Chancenplus und durch Winterneuzugang Justin Henderson (47.), Burak Can Altun (62.) und Agassi Ratnasingam (64.) drei große Chancen zum 3:1. Dieses vorentscheidende 3:1 gelang dann in der 73. Minute nach schöner Vorlage von Artur Wiegel erneut dem überragenden Josua Elija. Als der USC in der 81. Minute durch Routinier Andre Mader das 3:2 markierte, wurde es nochmal hektisch, ehe der ebenfalls eingewechselte Dennis Bendig in der Nachspielzeit zum 4:2-Endstand traf. Direkt nach diesem Tor sah der USC-Joker Dennis Makosch wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte. „Das war eine gute Leistung meines Teams. Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht“, lobte BVL-Coach André Hopf. “Unser Niederlage ist verdient. Besonders ärgert mich der Platzverweis in der Nachspielzeit“, sagte USC-Trainer Carsten Volbert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert