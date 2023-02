Hövelhof baut die Führung aus

In der Fußball-Bezirksliga 13 hat Primus Hövelhofer SV am 17. Spieltag seinen Vorsprung auf den Verfolger SuS Westenholz ausgebaut. Während die Ewert-Elf den SV Brenken mit 4:1 besiegte, kamen die Westenholzer in Mastholte nicht über ein 2:2 hinaus. Einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf holte der BV Bad Lippspringe beim 0:0 in Geseke.

Hövelhofer SV - SV Brenken 4:1 (4:1). In der ersten Halbzeit sahen 100 Zuschauer nach den ersten drei jeweils kurz ausgeführten Eckbällen für Hövelhof drei Kopfballtore von Benedikt Heppe (6.), Sebastian Laigle (12.) und Stefan Brand (27.) zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung. In der Folge kam der Gast etwas besser ins Spiel und hatte durch Jonas Oertel (33.) und Klaus Driller (35.) zwei Chancen, ehe Kapitän Hendrik Kleine (41.) zum 3:1 traf. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Hövelhofs Deniz Poyraz nach einem Konter zum 4:1-Pausenstand. Nach dem Wechsel passierte nicht mehr viel. Mit der besten Chance scheiterte Hövelhofs Benedikt Heppe nach 77 Minuten an der Latte. „Uns haben heute gute 30 Minuten zum Sieg gereicht. Es ist schön zu sehen, dass unsere im Training einstudierten Standardsituationen erfolgreich umgesetzt wurden“, lobte HSV-Coach Frank Ewert. „Das war zu Spielbeginn die schlechteste halbe Stunde meiner Mannschaft, seit ich in Brenken Trainer bin. Die ersten drei Hövelhofer Torschützen standen leider alle total frei“, ärgerte sich Brenkens Robert Alteköster, der seit 2016 Trainer im Almetal ist und auch in der Saison 2023/2024 den SV Brenken coachen wird.