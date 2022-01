Hövelhof chancenlos beim 1:7

Keine Chance in Refrath: Der BC Phönix Hövelhof hat sein Gastspiel bei der Badminton-Regionalliga bei der in Bestbesetzung angetretenen „Dritten“ des TV Refrath deutlich mit 1:7 verloren. Trotzdem war das Phönix-Team nicht unzufrieden mit der eigenen Leistung; „wichtige Erkenntnisse“ wurden mitgenommen.

Badminton-Regionalliga: deutliche Niederlage in Refrath

Das 2. Herrendoppel Kummita/Six war beim 15:21, 15:21 gegen Beckmann/Kausemann chancenlos. In einem hochklassigen 1. Doppel konnten sich Kampmeier/Falkenrich nach Abwehr zweier Matchbälle mit 21:16, 17:21, 22:20 durchsetzen. Obwohl Schiwon/Kortmann längere Phasen gut im Spiel waren, ging das Spiel gegen Gordeyeva/ Hübsch mit 15:21, 17:21 verloren.

Die Hoffnungen einen Punktgewinn zu erzielen, waren nach diesem Rückstand nur noch gering. Ohne Chance, trotz engagierten Auftritts, blieben Niklas Kampmeier, Björn Six und Hannah Schiwon bei deutlichen Zweisatzniederlagen gegen Bennet Peters, Corvin Schmitz und Selin Hübsch. Sriteja Kummita konnte seine Chancen im 2. Herreneinzel nicht nutzen. Trotz Führungen in den Sätzen zwei und drei musste er in eine 21:10, 17:21, 16:21-Niederlage gegen Elias Beckmann einwilligen.

Im abschließenden Mixed erwies sich für Sven Falkenrich/Doreen Kortmann die Angriffswucht von Stupplich/ Gordeyeva beim 15:21, 15:21 als zu durchschlagskräftig.

Sonntag gegen Mülheim

Am Sonntag, 30. Januar um 14 Uhr geht es im Heimspiel gegen den 1. BV Mülheim 2 weiter. Den Heimvorteil will das Team gegen den in der Rückrunde bisher unbesiegten Gegner nutzen und wieder punkten.

Mit einem 5:3 (11:7 Sätze) beim Gladbecker FC II, elfter Sieg im elften Match, zementierte der SC BW Ostenland die Oberliga-Tabellenspitze. Im ersten Herrendoppel mussten sich Hendrik/Wiedemeier/Tim Hindera zwar deutlich mit 12:21/12:21 beugen, und auch das Damendoppel Julia Brechmann/Jutta Brechmann war chancenlos (9:21/6:21). Doch Mike Augustine Gnanagunaratnam/Jan Santüns (21:15, 21:13), Hendrik Wiedemeier (21:14, 20:22, 21:13), Mike Augustine Gnanagunaratnam (21:12, 21:12), Karina Wiedemeier (21:5, 21:13) und das Mixed mit Jan Santüns/Karina Wiedemeier (21:9‘/21:14) ließen nichts anbrennen. Den dritten Punkt gab Tim Hindera im zweiten Herrendopppel unglücklich ab – 21:19, 20:22, 17:21.

Ostenland marschiert weiter

Bei der dritten NRW-Doppelrangliste O19 in Gladbeck erreichte Nils Falkenrich mit seinem Partner Malte Schwarze (SC BW Ostenland) im B-Feld einen guten neunten Platz. Auf der Verbandsebene in Gelsenkirchen waren Jan-Philipp Nickel/Daniel Stude am Start. Im A-Feld belegten die Höbelhofer bei ihrem ersten gemeinsamen Antreten den elften Platz.