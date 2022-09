Hövelhof holt den dritten Sieg in Folge

Der Delbrücker SC II hat am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga 13 mit einem 4:1-Sieg gegen den VfB Marsberg die Tabellenführung übernommen. Auch der Absteiger SuS Westenholz bleibt weiter erfolgreich und ist nach dem 2:0 gegen den USC Altenautal nun Tabellenzweiter.

Hövelhofs Julian Liemke (rechts), hier gegen Jannis Baggeröhr, traf für seine Mannschaft zum 2:0-Pausenstand. Am Ende siegte der Gast mit 2:1 im Kurwaldstadion.

Der Mitabsteiger Hövelhofer SV kam beim 2:1 in Bad Lippspringe zum dritten Sieg in Folge, während der SV GW Anreppen mit einem 0:2 bei der FSV Bad Wünnenberg/Leiberg die dritte Niederlage in Folge kassierte.