Hövelhof verlässt Abstiegsränge

Badminton-Regionalligist BC Phönix Hövelhof hat mit drei Punkten beim Heimspiel-Doppelpack nach langer Zeit die Abstiegsränge verlassen. Ohne Stammspieler Sriteja Kummita wollte die Mannschaft zumindest jeweils ein Unentschieden an beiden Spieltagen für den Klassenverbleib holen. Das wäre wichtig gewesen – doch es wurde noch mehr.

Gegen den 1. BV Mülheim II wussten sowohl das erste als auch das zweite Herrendoppel mit Niklas Kampmeier und Sven Falkenrich sowie Marvin Barther und Björn Six zu überzeugen und fuhren deutliche Zweisatzsiege ein. Den dritten Punkt holten Hövelhofs Damen Hannah Schiwon und Ricarda Rieke nach einer konstanten Leistung im Damendoppel.

Besonders spannend machte es Kampmeier im ersten Herreneinzel gegen Shinan Han. Nach einem umkämpften Spiel mit 21:14, 18:21 und 17:21 musste er jedoch den ersten Punkt an Mülheim geben. Six gab nach ebenfalls drei Sätzen einen weiteren Punkt an die Gegner ab. Spielstark zeigte sich Theo Steinwart im dritten Herreneinzel, der seinem Gegner keine Chance ließ. Schiwon knüpfte an ihre vergangene Einzelstärke an und sicherte den frühzeitigen Sieg für Hövelhof. Das Mixed Rieke/Falkenrich fuhr einen weiteren Sieg zum 6:2-Endstand ein. Damit ließ Hövelhof den Nachbarn TuS Friedrichsdorf hinter sich, bevor es vor zahlreichen Zuschauern zum direkten Duell kam. Hövelhof ging in unveränderter Besetzung ins Derby und durfte zumindest nicht verlieren, um vor Friedrichsdorf zu bleiben. Das gelang.

Kampmeier und Falkenrich zeigten sich erneut spielstark und besiegten Simon Klaß und Mirko Brüning in zwei Sätzen. Das zweite Herrendoppel und das Damendoppel entschied sich jeweils im dritten Satz, wo beide Male die Friedrichsdorfer das Spiel für sich entschieden. Nervenstark zeigte sich Kampmeier im ersten Herreneinzel. Denkbar knapp bezwang er Christopher Niemann nach einer Zitterpartie mit 30:29 und 29:27. Six hatte im zweiten Herreneinzel keine Chance, wohingegen Schiwon ihrer Gegnerin im Dameneinzel keine Chance ließ und zum 3:3 ausglich.

Steinwart siegte im dritten Herreneinzel gegen Stephan Löll nach einem Auf und Ab mit 21:16, 16:21 und 21:18 und holte den vierten Punkt, so dass ein Unentschieden bereits gesichert war. Im Mixed unterlagen Falkenrich und Rieke den Gegnern aus Friedrichsdorf. Damit endete diese Partie 4:4. Hövelhofs Trainer Martin Brameyer lobte die tolle Teamleistung.

Auch in der Verbandsliga kam es zum Vergleich Hövelhof gegen Friedrichsdorf, die Dritte empfing die Zweite. Direkt das erste Herrendoppel startete knapp, wobei sich die Hövelhofer Robin Möller und Dominik Sander geschlagen geben mussten. Das zweite Herrendoppel wurde von Marcel Mickenbecker/Lewin Diwo mit 7:21 18:21 verloren Ein weiteres knappes Dreisatzmatch spielten Heike Vogt und Lina Sigge, die im Entscheidungssatz mit 18:21 unterlagen. Trotz guter Leistung reichte es bei Möller zu keinem Sieg im ersten Herreneinzel (17:21, 16:21).

Ähnlich verlief es bei Mickenbecker im zweiten Einzel (14:21 16:21). Sander im dritten Herreneinzel sowie Sigge (in drei umkämpften Sätzen) im Dameneinzel erspielten zwei Zähler für Hövelhof. Im abschließenden Mixed konnten Vogt und Diwo die Niederlage trotz eines knappen zweiten Satzes nicht verhindern. Hövelhof III bleibt nach dem 2:6 gegen den Primus Tabellenletzter und kann den Abstieg nicht mehr verhindern.

Im Spitzenspiel der Landesliga Nord 2 gelang Spitzenreiter BC Phönix Hövelhof IV gegen Aufstiegsaspirant TV Verl ein 6:2-Erfolg und damit die Revanche für den Punktverlust im Hinspiel. Nachdem das 1. Herrendoppel (Carl Goos/Jonathan Hensel) in drei Sätzen an die Gäste gegangen war, sorgten Martin Brameyer/Daniel Stude (2. Herrendoppel) und Katharina Uhtenwoldt/Anna Nischk (Damendoppel) mit deutlichen Zwei-Satz-Siegen für die erstmalige Führung. Goos (1. Herreneinzel), Brameyer (2. Herreneinzel) und Daniel Stude (3. Herreneinzel) gewannen ebenfalls. Nischk verlor nach starkem ersten Satz ihr Dameneinzel. Das Mixed Hensel /Uhtenwoldt siegte in drei Sätzen und stellte den 6:2- Endstand her. Phönix IV festigt damit Tabellenplatz eins.