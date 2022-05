Hövelhofer Doppel Vogt/Menne holt Bronze

Vier Finalisten der Westdeutschen Badminton-Meisterschaften des BC Phönix Hövelhof haben an den 33. Deutschen Titelkämpfen O35 bis O75 in Solingen teilgenommen. Heike Vogt (O40), Stefanie Menne (O45) und Martin Brameyer (O50) traten in allen drei Disziplinen an, Björn Six (O40) startete in den Doppeldisziplinen.

Zufrieden und erleichtert zeigten sich nach dem Gewinn der Bronzemedaille im gemeinsamen Damendoppel O40 Heike Vogt und Stefanie Menne. Mit überzeugenden Leistungen wurde die Paarung ihrem Setzplatz gerecht und zog mit zwei klaren Zweisatzsiegen souverän ins Halbfinale ein. Dort musste sich das Duo den favorisierten Norddeutschen Meistern Kähler/Schmidt geschlagen geben.

Beide erreichten in den Einzeldisziplinen das Viertelfinale, ebenso in den Mixeddisziplinen in ihrer Altersklasse mit den Vereinskollegen Björn Six und Martin Brameyer. Ebenfalls den Einzug ins Viertelfinale und damit die Qualifikation zu den Europameisterschaften erspielte sich Martin Brameyer im Herreneinzel O50. Auch wenn nicht alle Medaillenträume in Erfüllung gingen, schaut Heike Vogt erwartungsfroh auf die EM vom 7. bis 13. August im slowenischen Ljubljana.

Badminton-Aktionstag

Der Badminton-Aktionstag für die fünften Klassen an der Franz-Stock Realschule war ein voller Erfolg. Um die Kinder spielerisch an den Badmintonsport heranzuführen, hatte sich der BC Phönix Hövelhof eine Art Rallye für die etwa 110 Schüler ausgedacht.

In 90 Minuten konnten sich je 55 Kinder an acht verschiedenen Stationen probieren und Punkte sammeln. Zur Auswahl standen vielseitige Aufgaben. An einigen durften die Kinder ihr Geschick mit Federball und Schläger Beweise, an anderen mussten Konzentration bewiesen und anspruchsvolle Schrittfolgen an der Koordinationsleiter ausgeführt werden. Der Wettkampfgedanke kam auch nicht zu kurz, so durften sich die Kinder im „Blitzduell“ oder an der Wurfbude herausfordern. Dank der Unterstützung von fünf Trainingshelfern und der FSJlerin des BC Phönix Hövelhof konnten alle Kinder neue Bewegungserfahrungen sammeln und den Badmintonsport kennenlernen. Allen Teilnehmenden wurde angeboten, am Vereinstraining teilzunehmen.