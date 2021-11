Höxter beweist Nervenstärke

Kreis Höxter

Die Tischtennisfrauen des TuS Bad Driburg haben ihre gute Form bestätigt und in Verbandsliga mit 8:6 dem nächsten Sieg eingefahren. In der Landesliga der Herren gewann Höxter, während der SV Bergheim die vierte Niederlage in Folge einstecken musste.

Von Jens Göke