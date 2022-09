Tischtennis: Kreisstädter siegen in Brakel

Kreis Höxter

Der TTV Höxter ist in der Tischtennis-Bezirksliga im Derby-Modus. Nach dem Sieg gegen den SV Bergheim zum Auftakt erkämpfen sich die Kreisstädter beim knappen 9:7 in Brakel zwei weitere Punkte. In der Bezirksklasse unterliegen der FC Bühne II und die TTG Ikenhausen jeweils unglücklich im Schlussdoppel.

Von Alexander Büsching und Jens Göke