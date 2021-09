Höxter ist Westfalenligist

Tennis auf Verbandsebene: Herren 30 der Kreisstädter gewinnen zum Abschluss klar in Bad Driburg

Kreis Höxter

Freude beim TV RW Höxter: Die Herren 30 steigen mit 5:0-Siegen als Erster ihrer Tennis-Verbandsliga- Gruppe in die Westfalenliga auf. Damit hätte vor Saisonbeginn niemand gerechnet, aufgrund der starken Gegner hieß das Ziel vielmehr Klassenerhalt. Der TC Bad Driburg verpasste den Ligaverbleib sehr knapp. In der Endabrechnung fehlte ein Spiel. Derweil die Meisterschaftsspiele auf Verbandsebene am vergangenen Wochenende beendet wurden, müssen auf Kreisebene noch einige Nachspiele im Erwachsenen- und Jugendbereich durchgeführt werden.

Inge Stegnjajic