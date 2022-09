TBV Lemgo – SV Höxter (Sonntag, 15 Uhr) Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie möchte man bei den Kreisstädtern wieder in die Erfolgsspur finden. Marcel Peša, Trainer des SV Höxter, hat sich mit seiner Mannschaft gegen den TBV noch eine Rechnung offen: „In dieser Saison ist Lemgo punktemäßig noch nicht so in Fahrt gekommen. Da sie aber in der Vorsaison beide Spiele gegen Höxter gewonnen haben, sind alle Jungs heiß, endlich gegen Lemgo zu punkten.“ Warum es zuletzt nicht mehr rund lief, weiß Peša ebenfalls: „Unser Glück in der Offensive müssen wir letztlich auch erzwingen. Momentan bekommen wir zu viele Gegentreffer, daran arbeiten wir aber.“ Im Falle eines Sieges würden sich die Höxteraner mindestens auf den vierten Rang vorschieben. Unser Tipp: 1:2

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar