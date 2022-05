Höxter siegt im Endspurt

Amin Hassan hat den TSC Steinheim in Höxter (hier Torwart Thore Tölke) in Führung gebracht. Am Ende siegte der Gastgeber SVH mit 4:1.

TuS WE Lügde – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen 1:1 (0:0) Die Hausherren bekamen in der 52. Spielminute einen Elfmeter zugesprochen. Peckelsheims Abwehrchef Lucas Hahne versprang der Ball, im Anschluss traf er einen Gegenspieler unglücklich. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jonas Hasse souverän (52.). In der Folgezeit waren die Gäste bemühter und erzwangen durch Paboy Fanneh den Ausgleich (83.). „In der ersten Halbzeit war Lügde besser im Spiel. Mit dem Seitenwechsel konnten wir uns steigern und uns am Ende auch noch den, dann nicht unverdienten Ausgleich erarbeiten“, erklärte FC-Coach Matthias Rebmann.