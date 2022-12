Die erfolgreichen Verbandsliga-Herren 60 des TV RW Höxter sind in der Tennis-Winterrunde weiterhin auf Aufstiegskurs und schlagen den TV Gronau sicher mit 5:1. Die jüngeren Vereinskollegen, die Herren 30, müssen sich in der OWL-Liga mit einem Unentschieden zufrieden geben, führen die Klasse aber trotzdem weiter an. Eine glatte Niederlage gab es für die Herren 30 des TC Daseburg. Sie müssen nun das nächste Match gewinnen, um den Klassenerhalt zu feiern.

Verbandsliga Herren 60: TV Höxter – TV Gronau 5:1 Die Höxteraner Senioren erkämpften sich den dritten Sieg in der Winterrunde. Dabei sah es zu Beginn nicht so gut aus. Zuerst spielten Michael Köhne und Alois Hüser, die beide im ersten Satz 1:4 zurück lagen. Michael Köhne hatte in der letzten Woche bei einem Turnier an vier Tagen vier Matches gespielt, war noch nicht wieder ganz fit und unterlag 2:6, 1:6. „Mein Gegner war sehr stark und hat mich vom Platz geschossen. Auch fit hätte ich wahrscheinlich verloren“ merkte Köhne an. Besser machte es Alois Hüser an Position vier, denn er drehte das Spiel und siegte nach 1:4 noch 7:5 und 6:4. Spitzenspieler Thomas König begann sehr stark und gewann den ersten Satz 6:1. Dann ließ er ein wenig nach und der Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Zwei Doppelfehler des Gegners verschafften Thomas König Vorteile, die er auch nutze. Markus Pötzke ließ seinen Gegner gar nicht ins Spiel kommen und gewann zu Null. Beide Doppel siegten in den Aufstellungen König/Pötzke und Köhne/Hüser.