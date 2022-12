Tischtennis-Bezirksligist will zurück in die Landesliga

Der TTV Höxter bejubelt einen starken Hinrundenabschluss und will in der Rückrunde den Wiederaufstieg in die Landesliga perfekt machen. Das Tam von links: Lukas Richling, Christian Richau, Stephan Leineweber, Maik Engwer,Julian Koch, Marius Struck und Felix Schäfer.

Damen NRW-Liga

DJK Cappel – TTV Daseburg 8:0 „Es war das erwartet schwere Spiel beim Tabellenführer“, betont Celine Dierkes, Mannschaftsführerin des TTV Daseburg. Von Beginn an war das ranghöchste heimische Damenteam chancenlos und gewann lediglich drei Sätze. „Wir freuen uns jedoch, dass wir als Tabellensechster in die Winterpause gehen. Wenn wir die Hinrundenleistung auch in der Rückrunde abrufen können, werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, ist sich Dierkes sicher. Weiter geht es für ihr Team am 13. Januar beim Tabellennachbarn VfL Oldentrup.

Herren Bezirksliga

TTV Höxter – TuRa Elsen 9:4 „Das ist souveräner und auch verdienter Erfolg“, freut sich Christian Richau, Sportwart der Kreisstädter. „Da Bad Wünnenberg verloren hat, sind wir nun punktgleich mit Rang zwei, der die Relegation bedeutet“, so Richau. Im Doppel gewann Höxter mit Christian Richau/Stephan Leineweber (kampflos) und Maik Engwer/Julian Koch (3:1). Im Einzel zog der TTV schnell durch Siege von Christian Richau, Lukas Richling, Maik Engwer, Julian Koch und Stephan Leineweber auf 7:1 davon. Diesen Vorsprung brachte Höxter durch weitere Siege von Lukas Richling und Julian Koch mit 9:4 über die Ziellinie. „Wir haben durch diesen positiven Hinrundenausgang die Landesliga wieder fest im Blick“, zeigt sich Richau, dessen Team nach Abschluss der Hinrunde nun 17:5 Punkte auf dem Konto hat, kämpferisch. Nach dem unglücklichen Abstieg in der Vorsaison wollen die Kreisstädter zurück in die Landesliga.

Christian Engel hat den den Ehrenpunkt für Aufsteiger Menne II geholt. Foto: Sylvia Rasche

SC Wiedenbrück – SV Menne II 9:1 Der SVM bleibt weiter punktlos. Auch im zehnte Hinrundenspiel gab es nichts Zählbares für den Aufsteiger. „Es ist eine verdiente Niederlage. Wieder einmal standen nicht alle Spieler zur Verfügung“, äußert sich Pascal Kriwet. Besonders der Ausfall von Romeo Solfato, der zeitgleich in der ersten Mannschaft eingesetzt wurde, konnte nicht kompensiert werden. Christian Engel holte in seinem ersten Einzel den Ehrenpunkt mit einem 11:9 im Entscheidungssatz. Engel und Kriwet hatten auch gegen den Wiedenbrücker Spitzenspieler Siegchancen, verloren jedoch im fünften Satz.