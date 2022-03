HSG Altenbeken/Buke siegt in Oberlübbe 27:20

Nach einer Zwangspause von 98 Tagen hat die HSG Altenbeken/Buke in der Handball-Verbandsliga wieder ein Meisterschaftsspiel bestreiten dürfen – und wie! Die Art und Weise des 27:20 (16:7)-Erfolges beim Drittletzten TuS Eintracht Oberlübbe imponierte Interimscoach Martin Fornefeld. „Das war richtig gut. Ich habe uns selten so konsequent und konzentriert gesehen. Wir hatten kaum Fehlwürfe“, lobte der den Auftritt.

Stark im Eins gegen Eins über den Kreis: Der „Halblinke“ Fynn Prüßner war mit acht Treffern erfolgreichster HSG-Schütze beim 27:20-Triumph in Oberlübbe.

Dem durchwachsenen „Vorspiel“ gab Fornefeld indes das Prädikat „chaotisch“. Weil die Trikots vergessen worden waren, musste ein Pkw auf halber Strecke umkehren. Ein Spieler hatte seine Turnschuhe nicht eingepackt. „Wie bei einer dritten Mannschaft“, merkte Martin Fornefeld kopfschüttelnd an. Und der Koordinator wurde am Samstag sogar noch zum Trainer befördert, nachdem Jan Schwensfeger anrief und mitteilte, er sei in Kontakt mit einer Corona-positiven Person gewesen.