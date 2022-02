HSG hat genug vom Corona-Blues

Das Ende der Corona-Pause: Handball-Verbandsligist HSG Hüllhorst spielt am Samstag bei der HSG Spradow endlich wieder um Punkte. Ohne englische Wochen sind alle Nachholspiele nicht mehr zu schaffen. Das betrifft auch die Hüllhorster.

Handball-Verbandsliga: Hüllhorster treten zum ersten Spiel des Jahres an

Mehr als zwei Monate ist es her, dass die Handballer der HSG Hüllhorst beim 24:22-Heimsieg gegen Eintracht Oberlübbe ihr letztes von bisher erst acht Spielen in der Verbandsliga bestritten haben. Denn die Mannschaften der Staffel eins hatten Anfang Januar in einer Umfrage des Westfälischen Handball-Verbandes mehrheitlich beschlossen, die Saison vorerst zu unterbrechen – fünf wollten weiterspielen, sieben waren dagegen.