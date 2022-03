HSG verpasst Überraschung knapp

Viel hat nicht für eine Überraschung gefehlt. Obwohl die HSG Hüllhorst gegen den neuen Tabellenführer HB Bad Salzuflen Vier-Tore-Rückstände aufgeholt hatte und beim 25:24 sogar nochmal führte, gab‘s eine am Ende zu hoch ausgefallene 26:30 (9:13)-Niederlage gegen den Aufstiegskandidaten.

Der fünffache Torschütze Florian Stallmann steigt vor der Bad Salzufler Abwehr hoch. Der HSG-Angriff steigerte sich in der zweiten Halbzeit.

Trainer Sebastian Redeker wusste nicht so recht, ob er sich nun über die Steigerung gegenüber dem Spiel in Hahlen freuen, oder über die verpasste Chance auf Bonuspunkte im Abstiegskampf ärgern sollte: „Ich bin auf jeden Fall stolz auf meine Mannschaft. Sie hat es dem Favoriten so schwer wie möglich gemacht. 26 Tore gegen die Qualität der Bad Salzufler Abwehr muss man erstmal werfen. Beim 25:24 hatten wir sie eigentlich, aber dann sind uns doch etwas die Körner ausgegangen.“