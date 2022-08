HSV in guter Form

Neuzugang Luca D‘Angelo (rechts) und der Hövelhofer SV stehen in der nächsten Runde des Westfalenpokals.Neuzugang Luca D‘Angelo (rechts) und der Hövelhofer SV stehen in der nächsten Runde des Westfalenpokals.

Post TSV Detmold - Delbrücker SC 1:3 (1:3). Die Gäste wurden beim Landesligisten ihrer Favoritenrolle gerecht und fuhren einen letztlich ungefährdeten Sieg ein. „Wir haben eine sehr ordentliche Partie abgeliefert. Ich bin zufrieden“, sagte Detlev Dammeier nach dem Schlusspfiff. Der DSC-Trainer bedauerte nur, dass sein Team in einer „soliden“ zweiten Halbzeit mit einem vierten Treffer nicht endgültig und vorzeitig den Deckel drauf gemacht habe. So gebe es vor dem Meisterschaftsauftakt mit dem Heimspiel gegen den FC Gütersloh am Sonntag auch noch „Potenzial nach oben“. Auf dem Detmolder Kunstrasenplatz waren die Delbrücker nach einem Standard durch Güven Kaplan (fünfte Minute) in Führung gegangen. Fünf Minuten später patzte der DSC im Spielaufbau. Julian Jobstmeier traf aus 20 Metern zum Ausgleich in den Knick. Die Gäste ließen sich nichts anmerken und schossen vor der Pause jeweils nach schnellem Umschaltspiel durch Patrice Heisinger (30.) und erneut Kaplan (44.) noch zwei Treffer.