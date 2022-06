HSV Ovenhausen holt alle Teamtitel

Der HSV Ovenhausen glänzt mit seinen Mannschaften in allen Wettbewerben. Egal, ob mit dem Luftgewehr oder mit dem KK-Gewehr – die Aktiven des Vereins belegten bei den Rundenwettkämpfen des Schützenkreises Höxter-Warburg immer die ersten beiden Plätze in der Mannschaftswertung.

In der Disziplin Luftgewehr 10 Meter gewann Ovenhausen 1 mit 5392 Ringen vor Ovenhausen II mit 5350 Ringen und vor dem SSV Hubertus Lütgeneder I, der auf 5343 Ringe kam. In den Einzelwertungen der LG Herrenklasse/Damenklasse hatte Sebastian Kornhoff (BSV Brakel) mit 1786 Ringen die Nase vorn. Zweiter wurde Ralf Hanke (HSV Ovenhausen/1785 Ringe) vor Alexander Klassen (BSV Brakel/1777) und Michaela Triulicio (HSV Ovenhausen/1777). „Michaela Triulcio war beste Dame“, berichtet Ovenhausens Pressewart Martin Bahr.

„Ralf Hanke und Michaela Triulcio verloren in den letzten beiden Schießen einige Ringe und konnten somit die Plätze eins und drei, die sie nach vier Rundenwettkämpfen inne hatten, nicht halten“, fügt er hinzu.

Redeker treffsicher

In der Klasse LG Senioren/Seniorinnen I und II siegte Michaela Redeker (HSV Ovenhausen) mit 1800 Ringen vor ihrem Vereinskollegen Jürgen Todt (1798). Bronze holte Karl-Josef Herdick vom BSV Brakel mit 1797 Ringen. Er zog in den abschließenden beiden Wettkämpfen noch an dem Borgentreicher Rüdiger Kröhn vorbei. „Michaela Redeker schaffte es in dieser Saison, alle Wettkämpfe mit 300 von 300 möglichen Ringen zu beenden. Sie traf also bei 180 Schüssen nur die Zehn, erlaubte sich keinen Fehlschuss“, stellt Bahr heraus.

In der Klasse LG Senioren/Seniorinnen III – IV und V war er mit 1798 Ringen bester Schütze; gefolgt von seinem Vereinskollegen Ewald Hanke (1793 Ringe) und von Herbert Heidemann (BSV Brakel/1789 Ringe).

SV Beller I Dritter

In der Mannschaftswertung der Disziplin KK 50 Meter holte der HSV Ovenhausen I den Kreismeistertitel mit 5276 Ringen. Silber ging an den Ovenhausen II (5225 Ringe), Bronze sicherte sich der SV Beller I (5219). „Beller I und Brakel III konnten die Plätze zwei und drei, die sie nach vier Runden belegt hatten, nicht ins Ziel bringen“, merkt Martin Bahr an.

Folgendes Bild gab es auf den Plätzen eins bis drei in der Einzelwertung KK Herren und Damen: 1. Michael Vauth (SV Beller/1742 Ringe), 2. Sebastian Bolte (SV Beller/1739), 3. Sebastian Kornhoff (BSV Brakel/1733).

In der Klasse KK Senioren/Seniorinnen I und II wurde Jürgen Todt mit 1759 Ringen Erster vor Jörg Dionysius (beide HSV Ovenhausen/1758) und Martin Redeker (BSV Brakel/1750). Mit großem Vorsprung siegte Ewald Hanke in der Klasse Senioren/Seniorinnen III – IV und V. Der Ovenhausener schoss 1779 Ringe. Platz zwei errang Hans-Georg Cechowitz (BSV Brakel) mit 1754 Ringen vor seinem Vereinskollegen Burkhard Tomkowiak (1721).