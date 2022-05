Sportschießen: Die Erfolgsgeschichte geht auch in Dortmund weiter

Ovenhausen.

Schöner Erfolg für den HSV Ovenhausen: Bei den Landesmeisterschaften der Sportschützen in Dortmund holte die Mannschaft des Heimat- und Schützenvereins in der Disziplin Luftgewehr-10-Meter den Titel in der Altersklasse Senioren I/II.