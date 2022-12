Einen sehr guten Tag haben die Tischtennisspieler des Hüffertgymnasiums Warburg bei den Kreismeisterschaften der Schulen in Brakel erwischt. Mit drei Kreismeistertiteln waren die Warburger die erfolgreichste Schule. Insgesamt nahmen 23 Mannschaften aus sieben Schulen teil.

Jungen Wettkampfklasse I (Jahrgänge 2004 – 2007) Lukas Schwiertz, Jonas Zirklewski, Luis Köring, Levin Benz, Moritz Spatz und Lois Pelletier vom Städtischen Gymnasium Beverungen ließen keinen Zweifel aufkommen und siegten deutlich vor den Schulen der Brede Brakel und der Gesamtschule Bad Driburg.

Jungen Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2006 – 2009) Das Hüffertgymnasium Warburg nahm gleich mit zwei Teams teil, setzte sich deutlich mit seinem ersten Team gegenüber den anderen teilnehmenden Mannschaften durch und gewann mit vier 5:0-Siegen souverän den Kreismeistertitel. Leon Hanewinkel, Jakob Stickeln, Maximilian Kröger, Jonah Dierkes, Lennard Stickeln und Finn Kriwet nahmen stolz den erspielten Pokal entgegen. Den zweiten Platz erkämpfte sich das Gymnasium Marianum Warburg vor den Schulen der Brede Brakel. Den vierten und fünften Platz belegten das Städtische Gymnasium Steinheim und das zweite Team des Hüffertgymnasium Warburg.

Ohne Spielverlust siegten die Jungen der WK III von den Schulen der Brede Brakel. stehend von links: Julius Oesselke, Marlon Scholz, Mika Brenke und Hannes Roland kniend von links: Sportlehrer Bernd Övermöehle, Noah Oeynhausen und Simon Brockmeier Foto: Kreis Höxter

Jungen Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2008 – 2011) Die Schulen der Brede Brakel konnten sich mit drei 5:0-Siegen souverän gegen die anderen drei Mannschaften durchsetzen. Marlon Scholz, Noah Oeynhausen, Julius Oesselke, Hannes Roland, Simon Brockmeier und Mika Brenke zeigten in eindrucksvoller Manier, was sie drauf haben, holten den Kreismeistertitel in dieser Wettkampfklasse und nahmen verdient den Pokal mit zur Brede. Auf Platz zwei landete das Hüffertgymnasium Warburg 1 vor dem Gymnasium St. Xaver Bad Driburg und dem Hüffertgymnasium Warburg 2.

Jungen Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2010 – 2013) Auch in dieser Wettkampfklasse hatte das erste Team des Hüffertgymnasiums Warburg die Nase vorn und gewann gegen die beiden Teams der Schulen der Brede Brakel (Platz zwei und drei) und dem eigenen zweiten Team. Richard Geilhorn, Lionel Pahlke, Leon Kovalevski, Ben-Luca Hibbeln, Elias Baß und Daniel Görzen gewannen drei Mal mit 5:0, 5:2 und 5:1 ihre Spiele, erhielten den Kreismeistertitel und nahmen stolz Urkunde und Pokal entgegen.

Das Gymnasium Beverungen freut sich über den Titel der WK I der Jungen mit (von links) Moritz Spatz, Levin Benz, Louis Pelletier, Jonas Zirklewski, Lukas Schwiertz und Luis Köring. Foto: Kreis Höxter

Mädchen Wettkampfklasse I (Jahrgänge 2004 – 2007) Wie auch im Vorjahr waren die Meldungen der Mädchen zurückhaltend. Lediglich zwei Mannschaften hatten sich angemeldet, so dass es hier nur zu einer Begegnung kam. Mit 5:1 konnte das Gymnasium St. Xaver Bad Driburg gegenüber den Schulen der Brede Brakel punkten. Die Schülerinnen des St. Xaver Lina-Marie Engelmann, Saray Rey-Mesta, Franka Holzinger, Sophia Mathias, Anna Eirich, Lena Sangerhausen und Mia Brinkmöller freuten sich über den Titel.

Mädchen Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2006 – 2009) Die Wettkampfklasse II wurde nicht ausgespielt. Es hatte sich nur eine Mannschaft der Schulen der Brede Brakel gemeldet. Diese ist nun kampflos Kreismeister.

Mädchen Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2008 – 2011) Drei Mannschaften begegneten sich. Das Gymnasium Marianum fuhr zwei deutliche 5:1-Siege ein und wurde Kreismeister mit: Mila Wiemers, Joleen Kupsch, Metha Wiemers, Charlotte Betgel, Chiara Luft und Carla Bellermann.

Mädchen Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2010 – 2013) Zum dritten Mal setzte sich das Hüffertgymnasium Warburg durch und gewann mit einem 5:1 Sieg gegen die Schulen der Brede Brakel den Kreismeistertitel. Viktoria Kröger, Klara Stamm, Thalea Luft, Ida Unterberg, Marlene Moers und Julia Fleßner nahmen stolz den erkämpften Pokal entgegen.

„Trotz der doch recht vielen teilnehmenden Mannschaften blieb die Kreismeisterschaft im Zeitlimit, lief äußerst harmonisch und ohne große Zwischenfälle ab“, stellten Bernd Övermöhle von der Brede als Spielrundenleiter und Annette Reineke vom Schulamt des Kreises Höxter fest, die in gewohnter Weise und seit Jahren diese Kreismeisterschaft organisieren.