„Ich habe keine Sekunde überlegt“

EM-Titel, Olympische Spiele in Tokio, Cheftrainer der U21-Nationalmannschaft – der gebürtige Paderborner Antonio Di Salvo hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich

Zu Weihnachten zieht der Ex-Kicker des FC Bayern, der mit Ehefrau Kerstin und den beiden Kindern Laetitia und Elia in München lebt, Bilanz, spricht in seinem persönlichen Jahresrückblick über die EM, die Olympischen Spiele in Tokio, sein neues Amt und vieles mehr.