Ebert, der aktuell an Nummer 25 der Deutschen Rangliste steht, lebt aufgrund seines Studiums bereits seit zwei Jahren in Paderborn und trainiert seitdem im Ahorn-Sportpark mit Raphael Kandra, Nicolas Müller, Lucas Wirths und Co.

Der Schritt, nun auch den Verein zu wechseln, kommt entsprechend folgerichtig. „Ich fühle mich sehr wohl in Paderborn und habe hier neue Freunde gefunden. Nur die Entfernung in die Heimat und zur Familie ist manchmal ein bisschen belastend“, sagt Ebert. „Aber ich lebe hier meinen Traum und schätze die professionellen Trainingsbedingungen im Ahorn-Sportpark mit Headcoach Hendrik Vössing, den Trainingspartnern sowie allgemein den Squash-Courts, Krafträumen und dem Leichtathletikstadion sowie dem sportmedizinischen Netzwerk des Paderborner Squash Clubs.“

Für seine Zukunft setzt sich der 22-jährige Nationalspieler hohe Ziele. Seit elf Jahren betreibt er Squash als Leistungssport, wurde vier Mal Deutscher Jugendmeister (U13, U15, U17 und U19). Der Wahl-Paderborner möchte dazu beitragen, dass der PSC weiter auf Titeljagd geht, sowohl national als auch international. Individuell ist es sein Ziel, verletzungsfrei zu bleiben, sich in der deutschen Spitze zu etablieren und PSA-Turniere zu spielen. Auch in der deutschen Nationalmannschaft will der in Italien geborene Ebert sich langfristig etablieren und mit Deutschland an Teamevents teilnehmen. Neben seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften gibt der 22-Jährige auf den Courts der Vitality Lounge in Schloß Neuhaus Padel-Tennis-Training. Padel-Tennis ist eine Mischung aus Squash und Tennis.