„Ich möchte die Menschen zum Tennis führen“

Fritz Ludwig spielt seit seinem fünften Lebensjahr Tennis und hat die Corona-Pause genutzt, um ein langgehegtes Vorhaben in die Tat umzusetzen. Schon mit 16 Jahren hatte er große Freude daran, anderen zu zeigen, wie man Tennis spielt. Damals noch ohne Trainerlizenz. Die hat er jetzt in der Tasche. „Im Lockdown war mir plötzlich klar, jetzt ist die richtige Zeit dafür“, sagt der Warburger.

Das Basismodul absolvierte er 2020 in Kamen am dortigen Tennisstützpunkt. Ehemalige Tennisgrößen wie Barbara Rittner und Ute Strakerjahn begegneten ihm dort, denn sie gaben Trainingsstunden. Ein Teil seiner Grundausbildung befasste sich mit der Vereinsarbeit, ein wichtiger Aspekt, denn mit Vereinen arbeitet ein Trainer hauptsächlich zusammen. „Es war alles sehr informativ und hat viel Spaß gemacht“, sagt der 33-Jährige. Im Sommer 2020 folgte dann der fünftägige C-Trainer-Lehrgang. Etwa 15 Unterrichtseinheiten umfasste das Praktikum in Sundern. Dort schaute er einem A-Tennistrainer bei der Arbeit zu, lernte ein Training aufzubauen und bekam reichlich Tipps und Tricks mit auf den Weg. Ebenfalls um praktische Erfahrungen ging es bei der Begleitung eines Tennisturniers.