„Ich passe gut hierhin“

Ein Glücksbringer (Billiken) für Paderborn: Als sein Transfer über den Großen Teich von den Billikens der Saint Louis University (Missouri) zu den Uni Baskets in trockenen Tüchern war, stand Marten Linßens Gewicht offiziell noch mit 108 Kilogramm auf der Liste. Seither hat der 2,03 Meter große Center ein bisschen abgespeckt.

Linßen bringt heuer 104 Kilogramm auf die Waage, die seiner Athletik nur guttun. Es steckt physische Wucht dahinter, wenn der 24-Jährige unter dem Korb rumfuhrwerkt und auch dahin geht, wo es wehtut. Linßen, der in einer WG zusammen mit Oshane Drews wohnt, ist der Mann für spektakuläre Abwehraktionen. Sieben geblockte Würfe (Shotblocks), mit die wenigsten in der 2. Basketball-Bundesliga ProA, verbuchte die Paderborner Defense bislang. Sechs davon gehen auf Linßens Konto, damit gehört der zu den Top 5 in dieser ProA-Statistik.