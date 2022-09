„Ich will ins Finale“

Bürener Julian Gebbe von der DLRG Bad Wünnenberg tritt bei den Weltmeisterschaften in Italien für Deutschland an

Bad Wünnenberg

Menschen retten als Wettkampf: Bei den Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen (Start: 18. September) messen sich im italienischen Riccione die besten Wassersportler aus aller Welt in verschiedenen Disziplinen. Mit dabei sein wird auch Julian Gebbe von der DLRG Bad Wünnenberg, der am 27. September in die Titelkämpfe eingreift. Der 17-jährige Bürener hat sich durch starke Leistungen in jüngerer Vergangenheit eine Nominierung für den Junioren-Nationalkader verdient.

Von Jan Goersmeier