„Ihr habt Großes geleistet"

Die während des feierlichen Festes in Ottbergen am höchsten ausgezeichneten Unparteiischen präsentieren sich mit einem Luftballon mit dem Jubiläumsmotto: Ulrich Multhaup (von links), Ansgar Eickmeier und Reiner Eikermann haben das Verbandsehrenzeichen in Silber erhalten. Bundesliga-Schiedsrichter Robert Schröder und Jessica Hildebrandt, die mit der Goldenen Pfeife der Schirivereinigung Höxter geehrt wurde, freuen sich mit ihnen.

Foto: Michael Risse