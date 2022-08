Lüchtringen/München

Christopher Surmann sitzt im Startblock auf der Bahn 7 des Münchener Olympiastadions. Die Bahnen neben ihm sind allerdings frei und auch das Outfit passt nicht so richtig zu einem EM-Lauf. Der Lüchtringer war bei den European Championships in München als Volunteer im Einsatz – und hatte das Glück, schnell mal für ein Foto in den Startblock huschen zu dürfen.

Von Sylvia Rasche