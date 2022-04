Paderborn

Auch wenn das Wetter am Freitag nicht ganz so schön war wie an den Tagen zuvor: Jendrick Speer, der Trainer der Untouchables Paderborn, hegt nicht die geringsten Zweifel daran, dass sein Team an diesem Samstag im Ahorn-Ballpark im dritten Anlauf endlich den ersten Heim-Doubleheader dieser Saison wird austragen dürfen.

Von Elmar Neumann