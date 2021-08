Im dritten Anlauf soll es klappen

Bad Driburg.

„Wir wollen oben mitspielen.“ Das ist die Ansage von Dennis Hustadt. Der Trainer will mit dem TuS Bad Driburg im dritten Anlauf in Folge endlich den Sprung in die Bezirksliga schaffen. Auch wenn das Ziel so bewusst nicht definiert wird. Der A-Ligist hat namhafte Akteure verloren und gute Neuzugänge hinzugewonnen.

Von Katharina Schulte