Im Schlafanzug zur Teambesprechung

Mit Toni Rimrod feiert eine Volleyball-Größe am morgigen Sonntag im Kreise seiner Familie seinen 75. Geburtstag. Im Mai 1978 war der damalige Rekord-Nationalspieler Toni Rimrod von den SSF Bonn zum VBC 69 Paderborn in die Volleyball-Bundesliga gewechselt.

Mit dem 1,96 Meter großen Außenangreifer verzeichnete der Verein seine erfolgreichsten Zeiten, wurde sechsmal Deutscher Vizemeister, 1981 DVV-Pokalsieger. Bundesweit war der VBC Paderborn in diesen Tagen eine große Nummer. Die Heimspiele in der Maspernhalle wurden bei bester Stimmung vor bis zu 4000 Zuschauern ausgetragen. 1982 beendete Toni Rimrod seine aktive Karriere, war aber in den Folgejahren beim VBC als Funktionär und als Trainer weiterhin engagiert.

Insgesamt absolvierte Rimrod 148 Länderspiele und wurde 1979 zu Deutschlands erstem „Volleyballer des Jahres“ gekürt. Zu seinen sportlichen Höhepunkten zählt Toni Rimrod zweifelsohne die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in München 1972, die die Deutsche Nationalmannschaft unter Wert als Vorletzter abschloss. „Zu morgendlichen Teambesprechungen sind wir im Schlafanzug und mit Bettzeug erschienen, um es uns bequem zu machen“, erinnert sich der Jubilar. „Für deutsche Verhältnisse hatten wir damals viel trainiert und gute Sprungwerte. Doch uns fehlte die Erfahrung. Wir waren reine Amateure und haben Volleyball neben dem Studium gespielt“, so Rimrod. „Insgesamt habe ich mehr als 100 Länderspiele verloren, weil wir immer gegen zu starke Teams aus dem Ostblock gespielt haben. Wir kannten es gar nicht, auch mal zu gewinnen.“

Bei den Spielen in München erlebten die Deutschen am Tag nach dem Endspiel die Japaner im Hofbräuhaus. „Die waren nach ihrem Olympia-Gold nicht mehr ganz nüchtern. Trotzdem schaffte es die ganze Mannschaft, per Handstand die Treppen hochzulaufen bis zum 1. Stock. Da sah man die Unterschiede zu uns in der athletischen Ausbildung sehr deutlich.“

Nach dem Ende seiner sportlichen Karriere blieb der gebürtige Franke seiner neuen Heimat Paderborn als niedergelassener Apotheker bis heute treu. Besonders genießt er heutzutage die gemeinsame Zeit mit seinen inzwischen neun Enkelkindern.