Im Schutz der Nacht

Im Schein seiner Stirnlampe hat er nach dem Start um 23 Uhr die ersten Stunden bis zum Sonnenaufgang des schweren Laufes absolviert. „Ich hatte eine gute Lampe und war sehr fokussiert auf den Lichtkegel vor mir“, berichtet Kaschura. Er habe sich voll und ganz auf die Strecke konzentriert. „Ich habe nicht mal zwischendurch auf die Uhr geschaut, um meine Zeit zu kontrollieren, sondern hatte nur Augen für den Trail.“ Nach sechs Kilometern geriet er trotzdem mit einem Fuß zwischen zwei größere Steine, ignorierte den Schmerz, lief weiter, bis es irgendwann besser wurde. Mehr als 4000 Höhenmeter musste er auf den gut 60 Kilometern bewältigen. Eine enorme Herausforderung. „Manchmal habe ich vor mir andere Lichtkegel gesehen, immer gab es die Geräuschkulisse von Wasserfällen. Ich habe mich dadurch in der Nacht am Berg nicht einsam gefühlt“, berichtet er von der Strecke. Als es hell wurde hatte er gut den ersten Teil der Strapazen bereits hinter sich. „Es war gut, dass ich mich auf das Schlimmste eingestellt hatte“, erzählt der Ul-traläufer. Über weite Strecken sei an Laufen gar nicht zu denken gewesen. „Das Gelände war so unwegsam, dass man mehr gehen und manchmal auch balancieren musste. Steigungen von 35 Prozent kann man einfach nicht mehr laufen“, betont Kaschura.

