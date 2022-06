Im Ziel kehrt Demut ein

Paderborner Ultraläufer Christoph Hardes bewältigt 230 Kilometer lange „Tortour de Ruhr“ in 36:58 Stunden

Paderborn

Die Quelle der Ruhr bei Winterberg im Nordosten des Rothaargebirges ist eigentlich ein recht unscheinbares Plätzchen. Doch alle zwei Jahre zu Pfingsten pilgert eine Vielzahl an Ultraläufern dorthin, um vom Sauerland (zunächst lange bergab) quer durch das Ruhrgebiet bis zur Rheinmündung in Duisburg-Kaßlerfeld zu laufen. „Tortour de Ruhr“ nennt sich dieses 230 Kilometer lange Abenteuer mit etwa 650 Metern Höhenunterschied, einer der längsten Nonstop-Ultramarathons in Deutschland.

Von Jörg Manthey