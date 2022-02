Immer ein knappes Ding

Altkreis

Hochspannung in der Sporthalle Masch: Das Handball-Verbandsligaderby zwischen Gastgeber TG Hörste und TuS Brockhagen betrachten alle Beteiligten als völlig offenes Spiel. Der Blick auf die direkten Duelle in jüngster Vergangenheit bestätigt dies. Das Hinspiel gewann Hörste nach 11:13-Pausenrückstand 29:27. Und im Spieljahr 2018/19 schnappte Brockhagen nach Derbyergebnissen von 23:23 und 19:18 den am Saisonende punktgleichen Hörstern um ein winziges Tor den Aufstieg weg.

Von Gunnar Feicht