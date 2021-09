Immer mit Vollgas für Steinhagen

Steinhagen

„Einen 4:1-Sieg in Westenholz würde ich gerne wieder nehmen, aber nur mit der Garantie, dass wir diesmal nicht absteigen.“ Als Spvg. Steinhagen im Mai 2018 bei SuS Westenholz mit dem erwähnten Ergebnis gewann, spielte Finn Reda noch in der A-Jugend seines Klubs und ärgerte sich aus der Ferne darüber, dass die „Erste“ trotz einer Aufholjagd unter Trainer Jörg Böhme am letzten Saisonspieltag den Abstieg in die Bezirksliga nicht mehr verhindern konnte.

Von Gunnar Feicht