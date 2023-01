Immer ruhig geblieben

Uni Baskets Paderborn holen mit 83:75 bei den ART Giants Düsseldorf in der ProA den vierten Sieg in Folge

Perfekter Jahresauftakt für die Uni Baskets Paderborn: Das spannende und am Ende verdiente 83:75 (24:24, 20:14, 17:18, 22:19) am Abend bei den ART Giants Düsseldorf war der vierte Sieg in Folge in der 2. Basketball-Bundesliga ProA.