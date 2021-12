In bester Jetzt-erst-recht-Manier

Paderborn

Die Uni Baskets haben sich mit einem ausgesprochen wichtigen Heimsieg aus dem Jahr 2021 verabschiedet. Nach zwei Niederlagen in Folge setzte sich das Team von Headcoach Steven Esterkamp am Sonntagabend trotz mancher Widrigkeit mit 101:89 (49:43) gegen die Bayer Giants aus Leverkusen durch und sendete so zugleich ein bedeutendes Zeichen im Kampf um die Play-off-Plätze.

Von Elmar Neumann