In der letzten Minute Pfosten und Latte getroffen

Brakel/Höxter

Die A-Junioren-Fußballer der Spvg Brakel bejubeln am zweiten Landesliga-Spieltag ihren ersten Saisonsieg. Die B-Junioren der Rot-Schwarzen sind mit dem 2:2 in Hamm in der Landesliga nicht zufrieden. Selbiges gilt erst recht für die B-Junioren des SV Höxter, die in Schlangen kurz vor Schluss Pfosten und Latte trafen und mit 2:3 unterlagen.

Von Oliver Temme