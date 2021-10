In der Siegerrunde gibt es kein Taktieren mehr

Reiten: Sebastian Holtgräve-Osthues gewinnt beim Turnier in Steinheim das M*-Springen

Es ist das erwartet spannende Springen: Die Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde um den Preis und Ehrenpreis der Vereinigten Volksbank bietet zum Abschluss des ersten Tages des Reitturnieres in Steinheim tollen Sport. Sieben Reiterinnen und Reiter blieben am Samstagabend fehlerlos und qualifizierten sich für die Siegerrunde, in der erst der letzte Teilnehmer, Sebastian Holtgräve-Osthues vom RFV Graf Sporck Delbrück, das Springen entschied.

Von Heinz Wilfert