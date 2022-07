In Haar motiviert bis in die Haarspitzen

Wieder Corona-negativ: Linkshänder-Pitcher Florian Seidel (links) kann die U‘s in Haar unterstützen.

Der Nord-Vize tritt am Samstag (13 Uhr, 16.30 Uhr) und Sonntag (13 Uhr) beim Süd-Dritten München-Haar Disciples an und hat mithin überhaupt nichts von seinem eigentlich erworbenen Heimvorteil. „Im besten Falle haben wir zwei Heimspiele, vielleicht auch nur eines. Sollten wir 3:0 gewinnen sollten, gar keines“, sagt Headcoach Jendrick Speer. Bereits am heutigen Freitag rollt der Paderborner Bus gen Bayern.