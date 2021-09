In Schweden ganz vorn

Krehemeier, der vor zwei Jahren ebenfalls in Schweden in der U17-Klasse seinen ersten internationalen Titel im Doppel gewonnen hatte, war im Einzel ungesetzt und schaltete auf seinem Weg zum Turniersieg gleich vier Schweden aus. Im Halbfinale behielt er gegen einen Franzosen die Oberhand, so dass es schließlich zum rein deutschen Endspiel kam, das der Steinheimer in einer Stunde Spielzeit mit 19:21, 25:23 und 24:22 hauchdünn in drei Sätzen für sich entschied. Damit holte er sich als ungesetzter Akteur den Turniersieg. „Ich habe im vergangenen Jahr fast keine internationalen Turniere gespielt und daher wenig Ranglistenpunkte. Also werde ich auch nicht gesetzt. Wir spielen jetzt verstärkt Turniere, um vor den Europameisterschaften im kommenden Jahr Punkte zu sammeln“, erklärt Krehemeier. Da er zum Nationalkader gehört, durfte er auch während der Pandemie im zweiten Lockdown weiter trainieren.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar