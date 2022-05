In ungewohnter Geberlaune

Er war nach dem schmerzhaften 0:4 in Mennighüffen ziemlich bedient: SC Vlotho-Trainer Volker Braunsdorf.

„Ich weiß nicht, warum wir gegen die Abstiegskandidaten so in Geberlaune sind“, war Trainer Volker Braunsdorf verärgert. Es war die dritte Niederlage gegen ein Team aus dem Tabellenkeller. „Und das war verdient, es hätte auch 7:4 ausgehen können“, sprach Braunsdorf die Chancen an.