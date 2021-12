„Inhaltlich anknüpfen“

Fußball-Landesligist SuS Westenholz reist bereits am Samstag zum Kellerduell nach Bad Oeynhausen. Und wie bereits gestern berichtet, hat Staffelleiter Friedhelm Spey die Partie des SCV Neuenbeken bei der Spvg. Beckum wegen der in Beckum anzuwendenden 2G-Regelung abgesetzt. Laut Spey sind acht Spieler aus dem Neuenbekener Kader nicht vollständig immunisiert.

FC Bad Oeynhausen - SuS Westenholz (Sa., 14.30 Uhr). In Bad Oeynhausen wird sich zeigen, wie beeindruckt der SuS noch von der bitteren 3:4-Niederlage nach 3:0-Führung gegen Kirchlengern aus der Vorwoche ist. „Ich war nach dem Spiel weniger sauer oder enttäuscht. Ich war viel mehr fassungslos. Das hat sich am Ende der Partie verselbständigt. Wir haben aber dieses Spiel in der Woche aufgearbeitet, abgehakt und schauen jetzt nach vorne“, meint Trainer Peter Berhorst. Und da wartet nun der nächste Abstiegsgipfel auf die Westenholzer. Denn der Badestädter stehen wider Erwarten und wider eigener Ansprüche sogar noch hinter dem SuS auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Der FC ist eine richtig gute Mannschaft. Während uns klar war, dass wir gegen den Abstieg spielen, hatten sich die Bad Oeynhausener sicher in anderen Regionen gesehen“, sagt Berhorst. Ihn trifft es hart, dass er neben Timo Höber auch auf den zuletzt stark aufspielenden und nun am Knie verletzten Dominik Riemer verzichten muss.