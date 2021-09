Irmschers Bier-Versprechen

Paderborn

Bei den Paderborn Dolphins gilt die 24-Stunden-Regel: Nach einem Spiel dürfen sie in diesem Zeitraum feiern oder Frust schieben, je nach Ausgang – danach wird der Blick konsequent nach vorn gerichtet, auf die Arbeit. Am Tag nach dem feinen 38:13-Streich in Bonn war also Feiern angesagt, nicht nur bei O-Liner Kai Stockfisch, der am Sonntag 34 Jahre alt wurde.

Von Jörg Manthey