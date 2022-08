Irre – die Reise geht weiter

Paderborn

Ein verrücktes Spiel für die Geschichtsbücher hat den Paderborn Dolphins die Meisterschaft in der German Football League 2 Nord beschert. In der letzten Minute schienen die Gäste bereits „mausetot“, doch in unfassbaren 45 Schlusssekunden drehte der Aufsteiger einen 14:17-Rückstand noch in einen 25:17 (14:0, 0:7, 0:3, 11:7)-Sieg, holte sich damit gegen völlig entgeisterte Langenfeld Longhorns den direkten Vergleich und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde in die GFL 1 Nord. Hinterher wurden harte Männer kurz ganz weich und verdrückten so manche Träne.

Von Jörg Manthey