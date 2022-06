Isenstedter SC bleibt in der Kreisliga A

Preußisch Oldendorf

Eigentlich war der Isenstedter SC schon so gut wie abgestiegen. Doch in der elften (!) Minute der Nachspielzeit rettete sich der A-Ligist in die Verlängerung des Relegationsspiels und besiegte den wackeren B-Ligisten SV BW Oberbauerschaft noch mit 6:3 (3:3/0:1).

Von Lars Krückemeyer