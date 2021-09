Jahrhundertfeier nach 101 Jahren

Ein Jahrhundert voller sportlicher und gesellschaftlicher Erlebnisse liegt hinter dem TuS Bellersen, der im Sommer 1920 gegründet wurde. Das sollte ursprünglich bereits im vergangenen Jahr groß gefeiert werden. Doch die Corona-Pandemie machte den Bellersern einen Strich durch die Rechnung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Festkomitee blieb am Ball und lädt nun diesen Samstag zur Jahrhundert-Feier für Jedermann in die Meinolfushalle ein.

Ganz ohne Corona-Regeln geht es auch in diesem Jahr noch nicht. „Wir setzen auf die 2G-Regel. Also müssen Gäste geimpft oder genesen sein“, erklärt TuS-Vorstandssprecher Markus Korth die Grundvoraussetzung für einen Besuch des Festabends, an dem der Einlass ab 18.30 Uhr beginnt.