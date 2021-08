Jan Santüns verliert Generationenduell

Badminton-DM: Ostenländer Trio kämpft in Mülheim vergebens

Ostenland

Bei den 69. Deutschen Badminton-Meisterschaften in Mülheim/Ruhr haben es Hendrik und Karina Wiedemeier vom SC Blau-Weiß Ostenland am Freitag bis in die zweite Runde geschafft.